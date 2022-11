NCT 127 phải dừng concert sau khi 30 fan ngất vì chen lấn ngạt thở

Your browser does not support the video tag.

Các thành viên NCT 127 đều tỏ ra rất lo lắng và cùng phối hợp với bảo an để ổn định đám đông

Concert ở Jakarta của NCT 127 đã vướng phải nhiều lo ngại ngay cả trước khi bắt đầu. Sáng ngày 4/11, truyền thông địa phương đưa tin nhóm nhạc nhà SM Entertainment nhận được một bức thư đe dọa đánh bom ở địa điểm tổ chức concert.

Cảnh sát Indonesia đã đến Indonesia Convention Exhibition để kiểm tra và không tìm thấy đồ vật khả nghi. Họ cũng tăng cường an ninh bằng các hệ thống soát vé cảm biến, chuẩn bị trước lối thoát hiểm,... Đồng thời, 250 cảnh sát được điều động đến để bảo vệ buổi concert.