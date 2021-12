Nảy lửa "cuộc chiến" giành chỗ để ô tô ở chung cư, từ bình dân đến cao cấp

Your browser does not support the audio element.

Tình trạng chung cư thiếu chỗ đỗ xe ô tô khiến nhiều người rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" (Ảnh: IT).

Vật vã vì chung cư không có chỗ để ô tô

Chưa có ý định mua ô tô song chị Quỳnh (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ chuyển hướng, quyết định sẽ mua luôn trong năm nay. Lý do là hàng xóm sắp chuyển nhà và nhường lại chỗ để ô tô cho gia đình chị.

Chị Quỳnh cho biết, gần 2 năm nay kể từ khi đi vào vận hành, chung cư 283 Khương Trung chị ở đã hết sạch chỗ để ô tô. Những cư dân có nhu cầu sau đó đều phải tìm những bãi xe xung quanh, có những người phải đi bộ rất xa. Nay có suất đậu ô tô nhường lại, dù không có nhu cầu nhưng chị Quỳnh vẫn thu xếp tài chính mua luôn, bởi nếu đợi năm sau sợ hết "lốt".

Tình trạng "dở khóc dở cười" vì thiếu chỗ để ô tô là tình cảnh của nhiều cư dân hiện nay, từ nhà xã hội, bình dân đến cao cấp. Chị Thùy, một cư dân sống tại khu nhà ở xã hội SDU Trần Phú đường Trần Phú (Hà Đông) cho biết, chuyển về đây sinh sống nhiều năm nhưng ngày ngày, chồng chị phải đi gửi xe ô tô cách khu nhà ở vài trăm mét vì hầm chật chội, chỉ đủ để gửi xe máy.