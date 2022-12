Nấu ăn xong tắt máy hút mùi luôn là sai, làm thêm bước này máy bền, nhà sạch không chút dầu mỡ nào

Khi lắp đặt, cần đảm bảo máy hút mùi được lắp đặt cân bằng và chắc chắn. Bởi nếu chưa vừa vặn thì máy sẽ không có điểm tựa vững chắc, khi hoạt động cánh quạt có thể kêu to, thân máy rung lắc hoặc va vào thành tường, tủ, khiến máy hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn chính xác đường thoát khói, nên chọn đường đi ngắn và thẳng nhất, ít gấp khúc để cải thiện lưu lượng không khí và tiếng ồn tốt nhất.

- Không thay bộ lọc than hoạt tính

Bộ lọc than hoạt tính trong máy hút mùi rất ít khi được quan tâm. Bạn nên thay bộ lọc than từ 6 - 12 tháng. Sau khoảng thời gian này, bạn nên thay bộ lọc than hoạt tính một lần để đảm bảo lọc sạch không khí và loại bỏ vi khuẩn gây hại.

- Luôn dùng máy ở công suất lớn

Công suất hoạt động càng cao thì năng lượng tiêu hao càng lớn, hóa đơn tiền điện cũng tăng theo. Hơn nữa, việc máy hoạt động với công suất cao trong thời gian dài cũng làm ảnh hưởng tuổi thọ máy.