NATO và Nga có đối đầu quân sự trực tiếp nếu lãnh thổ NATO bị tấn công?

Về phía mình, cho đến nay tất cả các hoạt động quân sự của Nga trong "Chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine cũng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, một quốc gia không có bất cứ cam kết an ninh ràng buộc nào với NATO. Nga cũng hiểu rằng, nếu họ đi quá giới hạn này, tức tấn công một quốc gia thành viên NATO, thì điều này có nghĩa là Nga đã vượt "lằn ranh đỏ" về an ninh, và do đó, đặt mình ở thế đương đầu quân sự trực tiếp với cả khối NATO - một điều mà chính Nga cũng không hề mong muốn.

Điều 5 sẽ được áp dụng ra sao nếu lãnh thổ NATO bị tấn công?

Ngày 13/3 vừa qua, NATO đã bị bất ngờ và rúng động bởi đợt tấn công bằng tên lửa chính xác của Nga vào căn cứ huấn luyện quân sự Yavoriv, phía Tây Ukraine, chỉ cách biên giới với Ba Lan vài chục km và là nơi có nhiều chuyên gia quân sự NATO đang huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Cuộc tấn công này khiến hơn 200 người chết và bị thương. Việc này khiến NATO buộc phải có câu trả lời nghiêm túc về phản ứng của khối trong trường hợp Nga chủ động tấn công "phòng ngừa" hoặc tên lửa, đạn pháo của Nga rơi sang lãnh thổ NATO một cách không chủ đích. Khi đó Điều 5 sẽ được "kích hoạt" ra sao?

Trong quá khứ, Điều 5 mới chỉ được NATO sử dụng một lần sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Tháng 10/2001, NATO đã nhất trí thông qua một loạt biện pháp ủng hộ Mỹ, bao gồm việc triển khai 7 máy bay của NATO và 830 phi công từ 13 quốc gia tuần tra trên bầu trời Mỹ. Tất nhiên, chuyện NATO sử dụng sức mạnh quân sự tập thể để tấn công kẻ thù vô hình như chủ nghĩa khủng bố là câu chuyện khác và hoàn toàn không thể so được cuộc chiến giữa NATO và Nga, vì cả hai bên đều có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và Thế chiến III có thể sẽ không còn là câu chuyện giả định nữa.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại họp báo ở Berlin hôm 17/3 (Ảnh: Reuters).

Để Điều 5 được kích hoạt với việc huy động và sử dụng sức mạnh quân sự của cả khối NATO liên quan đến 2 câu chuyện: Sự nhất trí của cả khối NATO và phản ứng của Mỹ.

Đối với NATO, Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg mới đây tuyên bố rằng, "Moscow cần hiểu rõ rằng NATO sẽ không tha thứ cho bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên". Tuy tuyên bố như vậy, nhưng điều này không có nghĩa NATO sẽ tự động có phản ứng quân sự ngay lập tức khi có cuộc tấn công quân sự của Nga. Nếu chuyện này xảy ra thì NATO và các thành viên của mình sẽ buộc phải xem xét, cân nhắc và ra quyết định dựa trên các tính toán sau: