NATO tỏ lòng thành, sẵn sàng cùng Nga... 'nói hết'

Khi được hỏi về dự án Dòng chảy phương Bắc 2, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO coi việc đa dạng hóa nguồn cung khí đốt là vô cùng quan trọng và "khuyến khích các đồng minh đa dạng hóa nguồn cung của mình".

Đại diện NATO nêu rõ: "Có nhiều quan điểm khác nhau giữa các đồng minh NATO về vấn đề Dòng chảy phương Bắc 2 nhưng tất cả các đồng minh đều nhất trí về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vì nhiều lý do. Vì lý do môi trường nhưng cũng vì lý do an ninh".