Nathan Lee: 'Khi không vui vẻ với chị Minh, tôi bị trầm cảm, hụt hẫng'

Nathan Lee và Thu Minh là một cặp bạn thân nổi tiếng của Vbiz. Tháng 6/2021, Nathan Lee bất ngờ kể xấu Thu Minh trên mạng xã hội. Lý do cả hai "cạch mặt" được nam ca sĩ tiết lộ là bị Thu Minh gọi điện dằn mặt khi hát ca khúc của chính chủ.

Nathan Lee còn từng dọa kiện Thu Minh nếu nữ ca sĩ tiếp tục đi diễn với ca khúc Xinh do chính anh sáng tác. Đồng thời cho biết sẽ mua độc quyền bài hát Love You In Silence từng được đàn chị quay MV. Khi ồn ào xảy ra, Thu Minh giữ im lặng.

Hồi tháng 1/2024, ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ Nathan Lee và Thu Minh đã hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trong quá khứ tại một buổi họp mặt bạn bè thân thiết.