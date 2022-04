Nathan Lee đọ giọng chung với Cao Thái Sơn, ai hát hay hơn?

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau clip so sánh cách hát của Nathan Lee và Cao Thái Sơn khi cùng thể hiện Yêu Thương Quay Về - ca khúc nổi tiếng của Khắc Việt.

Dưới bình luận, nhiều ý kiến cho rằng cách hát của Cao Thái Sơn đã quá cũ, chưa có sự tinh tế khi nhấn nhá câu chữ, khi lên cao độ lại lộ yếu điểm chênh phô, hụt hơi, nuốt chữ.

Ngược lại, Nathan Lee lại có cách thể hiện nhẹ nhàng hơn hẳn dù chỉ là ngồi hát tại nhà chứ chưa mang lên sân khấu trình diễn như Cao Thái Sơn.