Nathan Lee: '99% người thích thú và ủng hộ việc mua tên Cao Thái Sơn'

Những ồn ào vừa qua khiến Nathan Lee bị tổn thương

Nhắc về những ồn ào vừa qua, Nathan Lee cho biết anh bị tổn thương rất nhiều bởi trong mỗi "trận chiến'' chỉ có một mình anh chịu, người khác kêu gọi đồng minh và tấn công anh. Việc anh làm đó là tự vệ và đáp trả. "Tôi không cần showbiz, showbiz cần tôi. Tôi là người tử tế, luôn tôn trọng người khác. 14 năm qua tôi đi hát chưa từng để ai phải chờ, luôn đến trước 1-2 tiếng và ngồi đợi. Đó là cách tôi làm việc, luôn không để ai phải thiệt thòi nhưng luôn luôn bị dìm. Vì mình thẳng tính, mình khác biệt, mình không chịu thoả hiệp với cái xấu. Khi mình giỏi người ta mới ghét mình." Nathan Lee bộc bạch

Về lý do lựa chọn Yêu Thương Quay Về là ca khúc đầu tiên phát hành MV trong năm 2022, Nathan Lee không quan tâm ca sĩ nào là người hát ca khúc này trước. Lý do anh chọn là vì tôn trọng nhạc sĩ và cảm thấy thích những trải nghiệm mà Khắc Việt đã đưa vào sáng tác này.

Your browser does not support the video tag.

MV Yêu Thương Quay Về- Nathan Lee



Nathan Lee thẳng thắn nói rằng showbiz cần những người như anh