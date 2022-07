'Nát cõi lòng' cảnh con gái khóc không cho Đông Nhi đi diễn

Your browser does not support the video tag.

Clip: Con gái Đông Nhi khóc nghẹn khi mẹ đi làm.

Winnie chào đời ngày 26/10/2020, là trái ngọt hôn nhân đầu tiên của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Sự xuất hiện của cô bé khiến tổ ấm của cặp đôi nổi tiếng thêm viên mãn.

Nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng hiện gần 2 tuổi. Cô bé sở hữu ngoại hình bụ bẫm, xinh xắn, đáng yêu. Đường nét trên gương mặt Winnie được cho là "sao y" ông bố nổi tiếng.



Vẻ đáng yêu của bé Winnie.