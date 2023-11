NASA phát hiện hố đen siêu khối lượng xa nhất từ trước đến nay

Ngoài ra, những dữ liệu do kính viễn vọng James Webb thu thập cho thấy thiên hà UHZ1 có vị trí ở xa hơn nhiều so với cụm thiên hà Abell 2744, ở cách Trái Đất 13,2 tỷ năm ánh sáng, ở thời điểm vũ trụ chỉ bằng 3% so với tuổi hiện tại.

Ánh sáng từ UHZ1 được phát ra cách đây 13,2 tỷ năm, khoảng 470 triệu năm sau vụ nổ Big Bang (mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ).

Theo quan sát của NASA, hố đen siêu lớn nằm ở lõi của UHZ1 có khối lượng gần bằng toàn bộ thiên hà cộng lại, tác giả chính Akos Bogdan, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết.

Phát hiện này có thể giúp giải quyết bí ẩn vũ trụ về các hố đen siêu lớn, dường như đã tồn tại ở các thiên hà trong kỷ nguyên sớm nhất của vũ trụ, không lâu sau vụ nổ Big Bang.

Theo thiên văn học, hố đen có hai loại: khối lượng sao và siêu khối lượng. Các hố đen có khối lượng sao có thể nặng gấp khoảng 10 đến 100 lần khối lượng Mặt Trời.

Một hố đen siêu khối lượng, một thuật ngữ không hề cường điệu chút nào, có thể nặng hơn hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần.