Napoli vs Liverpool: Đi vào miền đất dữ

Trước Liverpool, fan hâm mộ đội bóng thành Naples hy vọng Kvaratskhelia tiếp tục tỏa sáng, trong bối cảnh cả Lozano lẫn Osimhen chưa chắc ra sân vì bị căng cơ.

Liverpool thi đấu với phong độ trồi sụt

Được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm tại sân chơi Champions League, nhưng thầy trò Klopp không có được sự tự tin cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Ngoài nguyên nhân khách quan thiếu vắng hàng loạt cầu thủ vì bão chấn thương, Liverpool cũng sa sút so với mùa trước do mất đi Sadio Mane và cặp cánh Robertson vs Alexander-Arnold chơi dưới sức.

Qua 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh, The Kop mới chỉ hai lần hát khúc hoan ca chiến thắng và nó đều diễn ra trên thánh địa Anfield.