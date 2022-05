Nắp chắn rác trên cầu Bình Phước bị mất được lắp đặt mới

Việc nắp chắn rác bị mất tạo thành những khoảng hở làm chức năng lọc rác bị mất tác dụng

Trước đó, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối quận 1 và TP Thủ Đức - biểu tượng công trình giao thông giữa trung tâm TP.HCM vừa đưa vào khai thác được khoảng 1 tuần cũng bị mất hơn 40 nắp chắn rác bằng gang.

Công an vào cuộc điều tra xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2. Người này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn Kiệt