Naomi Campbell bán nude chụp ảnh thời trang ở tuổi 51

Naomi Campbell Naomi Campbell

Kith và Calvin Klein bắt tay với nhau từ mùa Thu 2021 nhằm tạo nên bộ sưu tập đồ lót và đồ ngủ gợi cảm với chất liệu cao cấp nhất. Và Naomi Campbell là lựa chọn hàng đầu của thương hiệu này dù siêu mẫu đã 51 tuổi.

Naomi Campbell thần thái trên sàn catwalk

Quỳnh An