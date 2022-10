Nàng thơ của Sơn Tùng - Mai Davika lộ body 'da bọc xương' gây choáng

Mới đây, Mai Davika tham gia một loạt các sự kiện thời trang gây chú ý. Người đẹp Thái Lan hút trọn ống kính với khả năng biến hóa đa phong cách, khoe visual ấn tượng.



Diện mạo mới nhất của Mai Davika khiến khán giả "sốc xỉu".

Clip bóc trần body gầy rộc, mỏng dính của Mai Davika.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trong event của Monotofficial mới đây, cô gây choáng khi để lộ body "da bọc xương". Nữ diễn viên Tình Người Duyên Ma tự tin diện chiếc đầm cut-out ôm sát với những khoảng hở bạo phô diễn thân hình mỏng như lá lúa cùng chiếc eo bé tí bằng nắm tay.