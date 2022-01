'Nàng thơ' của nhạc sĩ Phú Quang nhớ lại một thuở cơ hàn

Your browser does not support the video tag.

Cuối minishow, diva Mỹ Linh xúc động và rơi nước mắt vì nhớ những điều đã qua: "Tôi rất nhớ thời học cấp 3 khi hát bài này. Thời ấy rất nghèo, mùa đông chia nhau miếng quế, mùa hè là cái lõi dứa, ăn tới rát cả lưỡi. Cách đây 2 năm nhạc sĩ Phú Quang vẫn còn sống, thế mà giờ chú đã ra đi. Tôi hy vọng mỗi người chúng ta sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người thương bởi không ai biết trước ngày mai, kể cả tôi hay chúng ta".

Có lẽ, trong showbiz Việt, người nâng niu từng nốt nhạc do Phú Quang viết ra và hát nhạc của ông nhiều nhất phải kể đến Mỹ Linh. Khi hay tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Mỹ Linh đã rất xúc động.