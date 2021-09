Nâng tạ bằng chỗ hiểm, Lệ Quyên lộ body đuột như khúc gỗ

Your browser does not support the video tag.

Buổi tập thể lực cuối tuần của Lệ Quyên khiến fan ngỡ ngàng vì body 3 vòng gần như 1 của nữ ca sĩ.



Trước đây, giọng ca "Nếu Em Được Lựa Chọn" từng tập Hip Thrust - đặt tạ ở khu vực bụng dưới trở xuống và nâng tạ từ từ khiến người xem "toát mồ hôi". Tuy nhiên khi đó, tạ mới chỉ ở mức làm quen mà thôi.