"Nắng Sơn Tây mây Ba Vì": Cảnh mưa nắng trái chiều ngay tại Hà Nội

Núi Ba Vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Tại độ cao 100m, nhiệt độ giảm khoảng 0,5 - 0,6 độ C; lên cao 400 - 600m giảm 2,5 - 3 độ C; trên 1.000m thì nhiệt độ giảm từ 6 - 7 độ C vào mùa hè.

Người dân vùng Sơn Tây nhìn núi Ba Vì có thể đoán biết được thời tiết nên có câu: "Đội mũ sớm mai, thắt đai chiều tối", có nghĩa là trời đang nắng mà thấy mây trùm lên đỉnh Ba Vì thì sáng hôm sau thế nào cũng mưa, còn mây đọng ở sườn núi tức là trời sắp mưa.

Mây là do không khí đi qua vùng nhiệt độ thấp ngưng tụ lại thành những hạt ly ti. Đứng ở xa nhìn lên núi Ba Vì thấy mây dường như đứng yên, bao quanh núi.

Vào mùa hè, ở độ cao 600m trở lên, mây liên tục chuyển động lúc dày, lúc mỏng, trắng tựa bông, thi thoảng thấy le lói ánh nắng nhưng có lúc mặt trời lại bị mây che lấp.