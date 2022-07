Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Trung Bộ trong tháng 7

Nhiệt độ trung bình tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN, các nơi khác phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/7): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng 0,5 độ C, Tây Bắc Bộ cao hơn 0,5 độ C. Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 25-45%, có nơi cao hơn so với TBNN, vùng núi Tây Bắc Bộ và Việt Bắc thấp hơn TBNN từ 10-20%.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/7): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN.