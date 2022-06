Nắng nóng quay trở lại miền Bắc vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sau 3 ngày thời tiết dịu mát sau khi Bắc Bộ đón những cơn mưa rào và dông thì ngày mai (25/6), Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-36 độ C.

Từ 26-29/6, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong đó, ngày 26/6, nắng nóng khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; nắng nóng xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.