Nắng nóng ở Nam Bộ giảm nhẹ trong 2 ngày

Công nhân tưới nước cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức giữa trưa nắng nóng (Ảnh: An Huy).

Do vậy, cường độ nắng ở các tỉnh Nam Bộ gia tăng hơn 24 giờ trước. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiều nơi có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh này dao động 35,8-38,7 độ C, cao nhất tại khu vực Sở Sao (Bình Dương) là 38,7 độ C.