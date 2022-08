Nắng nóng ở châu Âu khiến hàng nghìn người thiệt mạng

Trước đó, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết: “Nắng nóng chết người. Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã chết do nắng nóng quá cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xảy ra đồng thời với cháy rừng”.

Ở châu Âu, những đợt nắng nóng cao điểm được coi là hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhất, là nguyên nhân của 91% trong số 142.000 trường hợp tử vong do thiên tai từ năm 1980 đến năm 2020.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC), nhiều nước ở châu Âu đã và đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng liên tục. Nhiệt độ ở nhiều nơi đã tăng lên mức kỷ lục 44-45 độ C.

“Năm nay, trong đợt nắng nóng hiện nay, chúng ta chứng kiến ​​hơn 1.700 người chết chỉ riêng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, tiến sĩ Kluge nói thêm.

Ông Kluge nhấn mạnh, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao “thường làm trầm trọng thêm các tình trạng sức khỏe đã có từ trước”. Ông Kluge đồng thời lưu ý trẻ sơ sinh và trẻ em và người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt trong nắng nóng.

Trả lời câu hỏi của báo giới, WHO châu Âu giải thích, con số người chết do nắng nóng là ước tính sơ bộ dựa trên báo cáo của các cơ quan chức năng quốc gia. Cơ quan này lưu ý, con số tử vong do nắng nóng “đã tăng và sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới”.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu cho biết, “mùa hè thiêu đốt này chỉ mới đi qua một nửa”, do đó số người chết vì nắng nóng có thể tiếp tục tăng thêm.

Thanh Bình (lược dịch)