Nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 6-5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-40 độ C.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng

Đặc biệt có nơi trên 41 độ C như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C, Hòa Bình 41,3 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C,…; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33-55%.

Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40-65%.