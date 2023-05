Nắng nóng như đổ lửa, biển Cửa Lò đông nghịt người đến hạ nhiệt

Những ngày cuối tháng 5, hàng vạn người dân xứ Nghệ cùng du khách thập phương đổ về bãi biển Cửa Lò để tránh cái nóng như đổ lửa. Tuy mới bắt đầu hè nhưng nhiệt độ tại Nghệ An đã lên tới hơn 40 độ C, có nơi lên hơn 42-44 độ C.

Để hạ nhiệt cho những ngày cuối tuần và mỗi buổi chiều muộn, hàng vạn người dân đổ về bãi biển Cửa Lò để được tận hưởng không khí mát mẻ nơi đây.

Anh Nguyễn Văn Tâm, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh cho biết: "Năm nay nắng nóng gay gắt quá. Những ngày qua, thời tiết mới đầu mùa nhưng nóng đến cháy da. Hôm nay dù không phải là ngày lễ nghỉ, nhưng cả gia đình chúng tôi tìm đến bãi biển Cửa Lò để giải nhiệt, tránh nắng".