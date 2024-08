Nắng nóng lan rộng ở miền Bắc 4 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 7/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày nắng, riêng nam Sơn La, Hòa Bình nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 35-36 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.