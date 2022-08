Nắng nóng khủng khiếp ở Trung Quốc khiến đá cây, đá viên ‘cháy hàng’

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, nền nhiệt cao từ 35 – 39 độ C sẽ xuất hiện ở 15 khu vực bao gồm các tỉnh Tân Cương, Nội Mông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến.

Hôm 11/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) tiếp tục phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao do nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều tỉnh và thành phố.

Đáng nói, tại khu vực Thiểm Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tô, An Huy và Chiết Giang, sóng nhiệt có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 – 31/7, nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ Trung Quốc là 22,9 độ C tương đương tăng hơn 0,5 độ C so với bình thường, và cao thứ 5 kể từ năm 1961.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong năm nay, thành phố Thượng Hải ghi nhận mức nắng nóng phá kỷ lục. Như vào lúc 11h40 ngày 11/8, Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo da cam lên thành màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất về nắng nóng trong thang 4 cấp ở Trung Quốc.

Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải nhấn mạnh mức nhiệt ở thành phố này được dự báo sẽ tăng lên thành 40 – 41 độ C trong 10 ngày tới.

Kể từ năm 1873, thời điểm Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải bắt đầu ghi chép dữ liệu, thành phố này đã trải qua 20 ngày cực nắng nóng với nền nhiệt cao trên 40 độ C. Nhưng riêng trong năm nay, Thượng Hải đã có 6 ngày có nhiệt độ cao trên 40 độ C.

Minh Thu (lược dịch)