Nắng nóng gia tăng diện rộng, Hà Nội 38 độ C

Ngày 6/7, miền Bắc tăng nhiệt diện rộng sau một ngày mưa dông. Những giờ tới, nhiệt độ tại khu vực tăng cao lên ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng bao trùm khu vực đồng bằng và trung du, miền núi cũng giảm mưa, nắng ráo.

Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt trở lại với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C, thời gian có mức nhiệt cao duy trì từ 11h đến 17h. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khi di chuyển trên đường nhựa, bê tông, người dân có thể cảm nhận mức nhiệt trên 40 độ C do bề mặt hấp thụ nhiệt.