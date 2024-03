Nắng nóng gay gắt ở TPHCM kéo dài đến cuối tuần

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày hôm qua (20/3), nắng nóng xuất hiện diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở miền Đông và cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, cao nhất là khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai) với 37,8 độ C.

"Nguyên nhân nắng nóng những ngày qua do áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh, vắt qua Nam Bộ", ông Quyết thông tin.