Nắng nóng gay gắt, cha mẹ lưu ý các bệnh thường gặp ở trẻ

Dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, giữa tháng 3, nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt bao phủ gần như toàn bộ khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo bác sĩ Trương Thị Ngọc Phú - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao là thời điểm bùng phát một số bệnh về lây nhiễm qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, ngộ độc thức ăn); say nóng, say nắng (sốc nhiệt); các bệnh về da (rôm sảy, viêm da do nhiệt, viêm da dị ứng…).

Trong các nhóm bệnh này, sốc nhiệt và các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa có nguy cơ diễn tiến nặng, gây nguy hiểm cho trẻ.