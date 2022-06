Nắng nóng bao nhiêu độ thì lốp ô tô có thể nổ?

Nhiều nghiên cứu cho biết, nhiệt độ mặt đường nóng ở mức 145 độ có thể khiến lốp xe nổ tung. Tại Việt Nam, thông thường chúng ta thấy mặt đường 60 độ C đã rất nóng, vì khi đó nhiệt độ ngoài trời khoảng 41 độ.

Với điều kiện thời tiết nước ta, nhất là ở miền Bắc, mùa đông ở nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 10 độ C và đến mùa hè, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, thì việc điều chỉnh áp suất lốp khi chuyển mùa là rất cần thiết. Nên kiểm tra theo bảng áp suất hơi chuẩn được dán trên khung cửa phía người lái bằng thiết bị đo thích hợp, tránh bơm lốp quá căng hoặc quá non.

Lưu ý, chỉ kiểm tra áp suất lốp ở trạng thái nguội hoàn toàn bởi khi lốp xe nóng, áp suất hơi bị giãn nở làm cho chỉ số đo áp suất hơi không chính xác, cần đợi 4 giờ để lốp xe nguội hoàn toàn. Do đó, tốt nhất nên kiểm tra áp suất lốp vào mỗi buổi sáng.