Nâng lương khởi điểm lên bậc 2, bác sĩ sẽ được bao nhiêu tiền?

Như vậy, nếu mức lương khởi điểm của bác sĩ được nâng lên bậc 2 (2,67), số lương (chưa tính phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật) sẽ là 3.978.300 đồng, tăng 491.700 đồng/tháng so với hiện nay.

Tại hội nghị của ngành y tế mới đây do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ Y tế có kiến nghị, do đặc thù của ngành y tế là thời gian đào tạo, thực hành trước khi hành nghề, sau khi tốt nghiệp đại học dẫn đến thời gian để bắt đầu vào làm nghề dài hơn. Vì vậy kiến nghị xét lương bậc 2 so với tuyển dụng.

Đối với kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, trước đây thực hiện chế độ chính sách thăng hạng đã tính ưu tiên đối với trường hợp bác sĩ tốt nghiệp từ chuyên khoa 2, thời gian thăng hạng ngắn hơn.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế sẽ phối hợp để hướng dẫn việc xếp lương bảo đảm theo tương quan chung cho đội ngũ bác sĩ mới được tuyển.