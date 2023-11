'Năng lực và kiến thức của Luna Đào thế nào để dạy thí sinh?'

Chương trình truyền hình thực tế KOC Vietnam 2023 trở lại với chủ đề Best version of myself (tạm dịch: Phiên bản tốt nhất của chính mình).

Đồng hành cùng 20 thí sinh xuyên suốt cuộc thi là 2 master (giám khảo) Luna Đào và Mai Ngô. Master mùa giải trước - Hoa hậu Kỳ Duyên năm nay đảm nhận vai trò host.

Ca sĩ Luna Đào (nghệ danh cũ: Đào Bá Lộc) gây chú ý vì hiếm hoi tham gia chấm thi chương trình truyền hình thực tế. Cô nhận nhiều câu hỏi từ giới truyền thông, nhất là xoay quanh vấn đề năng lực và kinh nghiệm ngồi ghế nóng.