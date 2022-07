Năng lực quân sự của Thụy Điển và Phần Lan đến đâu mà NATO bất chấp thách thức cố hữu, nóng lòng đón nhận

Gripen của Thụy Điển là một trong số ít máy bay chiến đấu có khả năng hành trình siêu thanh, tức khả năng duy trì tốc độ siêu thanh mà không cần đổ nhiên liệu vào bộ phận đốt sau. Điều đó làm tăng sức bền của máy bay ở tốc độ siêu thanh bằng cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, cho phép nó bay nhanh hơn và mang theo ít nhiên liệu hơn.

Ngoài Gripen của Thụy Điển, F-22 do Mỹ sản xuất, Dassault Rafale do Pháp chế tạo và Eurofighter Typhoon của châu Âu cũng có khả năng hành trình siêu thanh. Không có máy bay nào của Nga có khả năng này.

Ông Hollings cho biết, Gripen được thiết kế để dễ vận hành, không tốn kém chi phí bảo trì, dễ áp dụng các gói nâng cấp. Tất cả các yếu tố này giúp Gripen có trong tay nhiều lợi thế trong một cuộc chiến.

Dù chưa từng tham chiến nhưng Gripen của Thụy Điển đã chứng tỏ được giá trị của nó trong các cuộc tập trận. Đáng chú ý, trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận lớn do Mỹ dẫn đầu ở Alaska năm 2016, Gripen đã 10 lần tiêu diệt các máy bay đối thủ giả định, trong đó có cả Eurofighter Typhoon thế hệ 4,5, mà không phải chịu thương vong.

Lực lượng không quân Thụy Điển vận hành 71 chiếc Gripen C và đã đặt hàng 70 chiếc Gripen E - bản nâng cấp so với mẫu C, dự kiến bàn giao vào năm 2027.

Luôn có những thách thức cố hữu?