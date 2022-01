Nâng khống thiết bị giáo dục gấp 3-5 lần, ba cán bộ ở Bắc Giang bị bắt

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang còn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhan, nguyên là chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Việt Yên (đã nghỉ hưu); quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Huế (SN 1986), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sách và thiết bị giáo dục Thái Nguyên.