Nâng khống giá test COVID-19: Cty Việt Á trúng nhiều gói thầu ở Bình Dương

Liên quan đến Chi nhánh của Công ty Việt Á tại Bình Dương, ngày 20.12, phóng viên ghi nhận cổng của công ty này đóng kín. Bên ngoài đường, phía trước có xe biển số xanh của cơ quan nhà nước dừng đậu. Bên trong chứa nhiều thiết bị y tế như máy làm lạnh, thùng đựng kit và một số vật dụng y tế khác. Bên trong cũng có một số người đang làm việc, kiểm tra các thiết bị.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 18.12, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.

Để thu lợi nhuận bất chính, các đối tượng liên quan đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít. Thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỉ đồng. Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỉ đồng.