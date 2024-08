Nàng Á hậu chỉ diện trang phục màu trung tính đi du lịch mà vẫn nổi bật, ăn ảnh

Thời trang đi du lịch không nhất thiết phải được phủ sóng bởi quá nhiều màu sắc. Thậm chí nhiều chị em ưa chuộng các item mang tông màu trung tính hơn vì những lựa chọn trang phục này tinh tế, dễ áp dụng, và Á hậu Nguyễn Trần Huyền My chính là một trường hợp như vậy.

Thời trang đi du lịch của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My chiếm sóng bởi tông màu đen, trắng và be. Những set đồ của cô có sự trang nhã nhưng vẫn nổi bật và ăn ảnh. Tham khảo các bộ trang phục màu trung tính của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, chị em sẽ có thêm ý tưởng để mặc đẹp đi du lịch, hay áp dụng khi xuống phố vẫn phù hợp.

Công thức áo trắng ôm dáng và quần màu be tưởng như rất đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng. Sự kết hợp này có nét trẻ trung, nữ tính và tôn dáng hiệu quả. Á hậu Huyền My gợi ý một kiểu tóc dịu dàng và bay bổng để áp dụng khi diện đồ đi du lịch, đó là tóc tết.