Nạn trộm cắp xăng dầu ở Mỹ gia tăng

Tình trạng giá xăng tăng cao đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người dân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

National Interest cho hay, trong tuần thứ 3 liên tiếp tăng giá, gần đây giá khí đốt trung bình của Mỹ đã từ từ giảm xuống khoảng 8 xu so với một tuần trước đó và 23 xu so với một tháng trước. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn cao hơn 1,25 USD/gallon so với năm ngoái.