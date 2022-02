Nạn nhân thoát chết trong vụ chìm ca nô ở Hội An: Tôi cố tìm vợ nhưng không thấy

Liên quan đến vụ chìm ca nô chở 39 người trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến tối 26/2, lực lượng cứu hộ cứu được tổng cộng 22 người, 13 người chết và 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Hiệp đau đớn khi không thể cứu vợ khi ca nô lật úp.

Là một trong số 22 người may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô, ông Nguyễn Tấn Hiệp (50 tuổi, trú TP.HCM) đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An. Sau hàng giờ được đưa vào đất liền an toàn, gương mặt của ông Hiệp vẫn lộ vẻ thất thần khi vụ tai nạn ập đến quá bất ngờ.