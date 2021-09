Nạn nhân cuối cùng vụ hỏa hoạn ở Tuyên Quang không qua khỏi

Chiều 27/9, cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, dù được các bác sĩ khoa Cấp cứu tích cực cứu chữa nhưng cháu gái 7 tuổi đã không qua khỏi.



Trước đó, chị và em của cháu (9 và 5 tuổi) đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Bố của cháu là Trần Hữu D. (SN 1973, trú xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) tử vong ngay tại hiện trường.



Như tin đã đưa, sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Thái Hòa (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào 2h sáng 27/9, người dân thôn Lập Thành nghe thấy tiếng la hét và lửa cháy lớn từ nhà anh Trần Hữu D. (SN 1973).



Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập lửa cứu các nạn nhân ra ngoài.



Tại hiện trường, anh D. được phát hiện tử vong tại chỗ, 3 con gái: 9 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cháu bé 7 tuổi được cấp cứu nhưng không qua khỏi

Thông tin với phóng viên, một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, gia đình đang tình nghi vụ hỏa hoạn do chính anh Trần Hữu D. là cha của 3 cháu nhỏ gây ra.



Theo người thân này cho hay, chiều hôm 26/9, anh em trong gia đình nghe thấy vợ chồng D. xảy ra mâu thuẫn liên quan đến xe cộ. Vợ D. bảo chồng sửa hộ chiếc xe đạp để đi nhưng anh này không giúp còn giấu đi và nói đã bán.



Tối cùng ngày, D. uống rượu say và còn đánh vợ nhập viện. Đến khoảng 1h ngày 27/9, họ hàng người thân bất ngờ thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà D. Khi chạy sang thì thấy phòng ngủ bốc cháy, và bị khóa trái.



Bên trong có 4 bố con, do vợ của D. vẫn đang nằm viện điều trị. Người dân xung quanh hô hào nhau đến dập lửa và gọi cơ quan chức năng.



Sau khi mọi người ập được vào, thì phát hiện anh D. tử vong. Cả 3 con nhỏ được đưa đi cấp cứu nhưng đến nay đều không qua khỏi.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.