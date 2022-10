Nặn mụn ở mũi, thiếu niên bị viêm màng não do nhiễm trùng

Mắt trái và vùng da xung quanh của Đông Đông sưng to, đỏ sau khi nặn mụn ở mũi (Ảnh: Sky Post)

Đông Đông bị sốt cao đến 39,7 độ C, thậm chí còn bị đau đầu, sau khi nhìn thấy điều này, mẹ cậu bé đã ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện địa phương. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện Đông Đông bị viêm mô tế bào và viêm màng não mủ do nặn mụn ở vùng "tam giác chết” (trên khuôn mặt).



Sau đó, cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam để điều trị. Bác sĩ Chen Bo, Trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện cho biết, khi Đông Đông nhập viện, chỉ số nhiễm trùng rất cao, mặt sưng phù rõ ràng, trong máu được tìm thấy tụ cầu vàng. May mắn thay, sau quá trình điều trị, cơn sốt cao của Đông Đông đã được kiểm soát, tình trạng sưng phù mặt cũng dần thuyên giảm và tình trạng bệnh đang được cải thiện.



Trường hợp của Đông Đông không phải là duy nhất. Trước đó, tháng 9/2020, Tiểu Dương, một cô gái 19 tuổi, sống ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) cũng phải nhập viện trong tình trạng vùng da quanh mắt phải sưng tấy và đau nhức sau khi nặn một nốt mụn ở sống mũi. Lúc đó, cô gái cũng bị sốt cao tới 39,7 độ C, mắt phải không mở được. Các bác sĩ chẩn đoán Tiểu Dương bị viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, một bệnh nhiễm trùng nội sọ nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.



Sau đó Tiểu Dương được điều trị tích cực chống nhiễm trùng, tình trạng đã dần ổn định, thân nhiệt trở lại bình thường, đã có thể cử động mắt và phản xạ ánh sáng được hồi phục.



Nặn mụn vùng "tam giác chết" nguy hiểm như thế nào?



Bác sĩ Chen giải thích rằng "tam giác chết" là để chỉ một vùng hình tam giác được hình thành từ khóe miệng ở hai bên khuôn mặt đến gốc mũi. Các tĩnh mạch bề mặt ở vùng này, bao gồm "tĩnh mạch mặt trước" và "động mạch thái dương bề ngoài" (động mạch thái dương nông), kết nối với xoang hang nội sọ.