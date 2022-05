Nam Trung mặc váy 'quẩy' tung tiệc hậu đám cưới Ngô Thanh Vân

Vai trò này thường được trao cho một người rất thân thiết để có thể đồng hành cùng cô dâu xuyên suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ và đứng cạnh cô dâu lúc thiêng liêng nhất.

Your browser does not support the video tag.

Những tưởng chỉ có mặc váy trong thời điểm làm lễ nhưng Nam Trung mặc váy đến hết ngày trọng đại của bạn thân.