Năm thứ hai ly hôn, chồng cũ đăng ảnh khoe con trai mới sinh, tôi vội bịt miệng không nhịn được cười

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hai năm nay, nguyên nhân là do cưới nhau nhiều năm mà không có con. Bố mẹ chồng thì cứ luôn miệng đổ lỗi cho tôi gặp vấn đề về sinh sản, rồi sức khỏe yếu kém. Tôi ấm ức và tủi thân lắm, trong lúc tôi cần chồng chia sẻ và bảo vệ trước những lời lẽ cay nghiệt của bố mẹ chồng thì anh lại quay lưng. Anh có người phụ nữ bên ngoài, đi sớm về khuya khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đi vào ngõ cụt.

Vì áp lực của bố mẹ chồng, chồng lại phản bội không quan tâm, tôi đành ly hôn và mang theo bí mật kia. Với tôi, việc ly hôn là bước đường cùng vì tuổi thơ của tôi trải qua cảnh bố mẹ ly hôn nên tôi chỉ mong ước sau này lớn lên, dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ, nhưng cuộc sống có nhiều chuyện không như mình mong đợi.

Sau khi ly hôn khoảng một năm, qua sự giới thiệu của người bạn, tôi gặp chồng hiện tại. Anh không giàu có và đẹp trai bằng chồng cũ nhưng lại "lấy lòng" tôi bằng sự chân thật, điềm đạm và quan tâm từng việc nhỏ nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ám ảnh cuộc hôn nhân cũ nên dè dặt đủ thứ. Hơn nữa, anh lại là trai tân nên lại càng làm tôi lo sợ chuyện bố mẹ anh phản đối.

Rất may, qua lại một thời gian, tôi thấy anh luôn thông cảm cho hoàn cảnh của mình, bố mẹ anh thì cũng sống khá đơn giản. Biết tôi băn khoăn về mối quan hệ của hai đứa, anh tâm sự: "Em đừng ngại, anh kể hết mọi chuyện của em cho bố mẹ rồi, bố mẹ không phản đối gì cả. Ông bà bảo cuộc đời của anh thì anh tự quyết định, sướng khổ tự chịu không can thiệp gì cả". Nghe anh nói tôi cũng an lòng và nghĩ giờ mình chỉ cần người chồng như vậy nên hai đứa tiến tới hôn nhân.