Nam Thư bật khóc, trách móc Trường Giang: 'Em chỉ là lựa chọn thứ 3, thứ 4 thôi'

"Cho tôi xin đính chính luôn, tôi rất là hiểu anh Giang. Anh Giang luôn coi bọn mình giống như người trong gia đình nên sự ưu tiên phải dành cho em út bên ngoài. Người trong nhà thì thân thiết quá nên mình không thể hiện quá nhiều tình cảm chứ không phải anh Giang thiên vị hay không thương mình".

Ngô Kiến Huy cũng bênh vực Trường Giang: "Có một tập anh Giang chia sẻ về việc anh ấy không dành sự quan tâm cho em và Kiều Minh Tuấn vì anh ấy muốn nâng đỡ ai thì sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn em và Kiều Minh Tuấn thì quá 'chai mặt', có thể tự sinh tự diệt và mạnh mẽ hơn thì anh ấy sẽ ít sự giao đãi hơn chứ không phải anh ấy không quan tâm chị".

Chia sẻ của Nam Thư trong chương trình.

Lúc này Trường Giang mới lên tiếng giải thích với Nam Thư, anh thừa nhận Nam Thư quá mạnh mẽ và độc lập nên anh muốn dành sự hỗ trợ cho những người khác:

"Nếu Nam Thư không khóc, ở đây có ai mạnh mẽ bằng Nam Thư đâu. Thư muốn làm gì, không ai cản được. Ngay cả những anh lớn cũng chỉ cho lời khuyên chứ không ai ép được Thư.