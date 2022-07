Nam thợ xây rơi từ tầng 6 công trình xuống đất tử vong

Chiều 28/7, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an phường Láng Thượng cho biết, hiện Công an phường đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân khiến một nam thợ xây rơi từ tầng 6 tòa nhà trên địa bàn xuống đất, tử vong.