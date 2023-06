Nam thanh niên tử vong bên cạnh trụ biển cảnh báo

Chiều 25/6, Công an huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh L.T.T. (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa).