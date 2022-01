Nam thanh niên sát hại mẹ dã man vì bị la mắng

Ngày 27/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên) để điều tra về hành vi Giết người.