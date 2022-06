Nam thanh niên rao bán máy xúc trên Facebook, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh cung cấp).