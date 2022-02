Nam thanh niên ở Bình Dương bị nhóm người cầm mã tấu đánh tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (18/2) phối hợp với Công an TP Dĩ An điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong với tình trạng đa chấn thương.



Nạn nhân là anh Lê Đoàn Phước Sang (SN 1998, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).





Theo thông tin ban đầu, Sang và chị P.T.M.T (SN 2002) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình quen nhau, chị T có tình cảm với anh Nguyễn Đình Mến (SN 1992, ngụ TP Dĩ An) nên chủ động chia tay anh Sang.



Biết T có quan hệ tình cảm với người khác, anh Sang gọi điện thoại gặp chị T để trả tiền và giải quyết mâu thuẫn.