Nam thanh niên lừa đảo bằng chiêu trò trao đổi vợt Pickleball

Sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Vũ đăng bài trên các nhóm giao lưu, trao đổi hoặc sửa chữa vợt thể thao hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng Vũ (SN 2006, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Văn Hoàng Vũ. (Ảnh: C.A) Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1/11, Fanpage Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin nhắn của tài khoản Facebook có tên "L.V." của anh V. H. L. (trú Hà Nội) về việc bị một đối tượng trú tại thị xã Điện Bàn lừa gửi vợt The Shogun 16mm Pickleball Paddle qua bưu điện, sau đó chặn liên lạc. Theo anh L., đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook "Vũ Lê" để lừa đảo đổi vợt thể thao trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khác nhau. Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tương đối mới và tinh vi, lãnh đạo Công an thị xã giao Đội Cảnh sát Hình sự cử Tổ trinh sát tiến hành xác minh các thông tin. Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định kẻ thực hiện vụ lừa đảo trên là Lê Văn Hoàng Vũ. Theo kết quả điều tra, Lê Văn Hoàng Vũ đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook và Zalo như "Vũ Lê", "Thiên Tôn Smash", "Lê Bá Tôn" để đăng bài trên các nhóm giao lưu, trao đổi hoặc sửa chữa vợt thể thao (Pickleball và cầu lông). Vũ giả vờ sở hữu các mẫu vợt cao cấp và đăng tin trao đổi vợt với các nạn nhân. Sau khi đạt được thỏa thuận, Vũ cung cấp địa chỉ nhận hàng, nhận vợt từ nạn nhân nhưng không gửi lại vợt như đã cam kết. Đặc biệt, để tạo lòng tin, Vũ còn tạo các hóa đơn vận chuyển giả nhằm đánh lừa nạn nhân rằng mình đã gửi hàng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Vũ nhanh chóng bán lại trên các nền tảng mạng xã hội khác để thu lợi bất chính. Ngoài vụ việc nêu trên, ngày 26/10, Vũ lừa chủ tài khoản Facebook "M. Quảng Ngãi" để chiếm đoạt vợt Pickleball ASAMA110-W, rồi bán cho người khác với giá 2,6 triệu đồng. Vũ còn nhận 5 cây vợt cầu lông từ các khách hàng nhưng không sửa chữa mà giữ lại để bán, bao gồm các vợt nhãn hiệu Yonex Nanoray Z-Speed, Arcsaber 10 và Astrox 100zz. Hiện, Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ 8 cây vợt thể thao, 3 hộp giao hàng, 1 điện thoại iPhone 12 Pro, 1 xe máy Air Blade cùng nhiều giấy tờ liên quan. Thống Nhất