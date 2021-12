Nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 có đi ăn nhiều nơi, dự sinh nhật bạn

Công văn nêu rõ: Vận động cán bộ, đảng viên nhân dân tạm dừng đám cưới, hỏi. Trường hợp tổ chức phải nhanh gọn, không quá 20 người cùng một thời điểm, không mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3, cấp độ 4. Đám tang không tổ chức quá 20 người cùng thời điểm và không quá 3 người/đoàn viếng.

Theo ngành Y tế tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm qua (03/12), trên địa bàn ghi nhận 40 bệnh nhân mắc COVID-19 ở các huyện: Cẩm Giàng, Kim Thành, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, thị xã Kinh Môn và TP. Hải Dương. Riêng ổ dịch Công ty GFT huyện Tứ Kỳ có 26 ca mắc mới, trong đó 21 trường hợp trên địa bàn huyện và 5 ca tại huyện Ninh Giang.