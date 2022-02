Nam thanh niên bị nhóm cướp truy đuổi từ quận Long Biên sang huyện Đông Anh

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/2, anh S. đến Công an huyện Đông Anh trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản.



Trình báo của nạn nhân cho thấy, khoảng 23h20 ngày 4/2, anh S. đi chơi cùng bạn tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo dao, túyp sắt, kiếm, đuổi đánh.



Nạn nhân điều khiển xe máy Honda Wave bỏ chạy qua cầu Đông Trù, đến địa phận thôn Đông Trù, xã Đông Hội (huyện Đông Anh) thì bị nhóm đối tượng trên đuổi kịp, chặn đánh và cướp chiếc xe máy trị giá khoảng 12,5 triệu đồng.



Quá trình truy xét, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và các đơn vị chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng gây án.



Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản gồm: Lê Huy Hiệu (SN 2001, trú tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Việt Hòa (SN 2003, trú tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên), Cao Văn Tài (SN 2004, trú tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên), Trần Đức Minh (SN 2005, trú tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Đức Anh (SN 2005, trú tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội).



Tiếp đó, Công an huyện Đông Anh cũng đã bắt giữ 10 đối tượng khác về hành vi không tố giác tội phạm.



Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.